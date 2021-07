Jovem de 14 anos entrou em paragem cardiorrespiratória após engasgar-se com goma

Mónica Ferreira Hoje às 11:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 14 anos entrou em paragem cardiorrespiratória depois de se ter engasgado com uma goma, ao início da noite de quinta-feira, na freguesia de Valpedre, em Penafiel.

Ao que o JN apurou, o incidente aconteceu na casa do rapaz, quando este se engasgou com uma goma e entrou em paragem cardiorrespiratória.

Quando os Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa chegaram ao local, a vítima já estava a ser socorrida por uma bombeira da corporação que mora próximo à habitação do rapaz.

"À nossa chegada, já estavam a ser realizadas manobras de desobstrução da via aérea, mas a vítima estava em paragem cardiorrespiratória", contou ao JN João Pinto, comandante da corporação de Paço de Sousa, acrescentando que deram início às manobras de reanimação e conseguiram recuperar o jovem.

A vítima foi depois entubada e ventilada e transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, com o acompanhamento da equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa. Mais tarde, foi transferida para o Hospital de São João, no Porto.