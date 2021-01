Jovem morre em despiste de mota em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 17:55, atualizado às 18:51 Facebook

Um despiste de uma mota na Rua 3 de Março, junto à escola Joaquim de Araújo, em Guilhufe, Penafiel, provocou a morte ao motociclista de 24 anos.

José Carlos Nogueira seguia numa mota, que adquiriu há cerca de três meses, e frente à escola Joaquim de Araújo, em Guilhufe, Penafiel, entrou em despiste, acabando por ser projetado contra um sinal de trânsito.

Quando os Bombeiros Voluntários de Penafiel chegaram ao local, encontraram o jovem motociclista em paragem cardiorrespiratória. "Iniciamos as manobras de reanimação, também com o apoio diferenciado da equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, que se prolongaram por cerca de 40 minutos, mas sem sucesso", relatou Alexandre Alves, comandante da corporação penafidelense.

Ao que o JN apurou, José Carlos Nogueira, que residia na vila penafidelense de Paço de Sousa, tinha saído de casa para ir votar à cidade de Penafiel e foi quando regressava a casa que se deu o acidente. O jovem era estudante de Engenharia, encontrando-se atualmente a fazer o mestrado. Era filho único de um militar da GNR na reserva.

No local do acidente, além dos quatro veículos e nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de Penafiel, esteve ainda a equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa. Esteve ainda a GNR e a equipa do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR que vai agora investigar o acidente.