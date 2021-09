Jovem motociclista ferido grave numa colisão em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 17:40 Facebook

Um jovem motociclista com cerca de 20 anos ficou ferido com gravidade na sequência de uma colisão com um carro, na tarde desta quarta-feira, na Avenida da Boa Viagem, em Rans, no concelho de Penafiel.

O alerta foi dado pelas 16 horas, para uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro, que provocou ferimentos graves no motociclista, um jovem com cerca de 20 anos.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel - que mobilizaram para o local cinco elementos apoiados por duas viaturas - e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, tendo sido transportada para o Hospital de São João, no Porto.

A GNR de Penafiel tomou conta da ocorrência.