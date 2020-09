Lar em Penafiel com três casos de covid-19 entre os funcionários

Mónica Ferreira Hoje às 12:31 Facebook

Três funcionários do lar da Associação para o Desenvolvimento da Figueira, no concelho de Penafiel, estão infetados com covid-19. A instituição realizou testes a mais 52 pessoas, tendo todas testado negativo.

Ao que o JN apurou junto de fonte da instituição, os três funcionários infetados trabalham no mesmo turno, não tendo contacto com os restantes funcionários, como obriga o plano de contingência da Associação para o Desenvolvimento da Figueira.

Após terem sido detetados os três casos, a instituição procedeu à testagem de mais 14 funcionários e 37 utentes do lar, tendo os resultados sido todos negativos.

Os utentes foram colocados em quarentena.