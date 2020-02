Lousada e Penafiel contratam falcão para expulsar gaivotas

Fernanda Pinto Hoje às 10:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Centenas de gaivotas invadiram os dois aterros sanitários do Vale do Sousa, em Lustosa, Lousada, e em Rio Mau, Penafiel. A presença das aves levanta preocupações à população, mas a Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos, que os gere, garante que "além do incómodo, não há indícios de que provoquem riscos para a saúde pública".

O ambientalista Nuno Gomes Oliveira diz que não é bem assim. Mas para mitigar o problema, foi contratada uma empresa de falcoaria.

O presidente do Conselho de Administração da Ambisousa avança que as tempestades no final do ano passado e as ações desenvolvidas pelo Conselho Metropolitano do Porto, no âmbito do plano para controlo de gaivotas em cinco municípios, "terão contribuído para o avanço das gaivotas para o Interior".