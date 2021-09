Maior investimento do IC35 anunciado pelo Governo para 2023

Mónica Ferreira Hoje às 11:27 Facebook

Câmara de Penafiel teme que anúncio seja "manobra de diversão em vésperas de eleições autárquicas".

O Governo publicou, na terça-feira, uma portaria do Ministério das Infraestruturas e Habitação, que autoriza a Infraestruturas de Portugal a estabelecer a repartição dos encargos financeiros para a construção do nó de Rans do IC35, em Penafiel.

A obra, adjudicada em janeiro de 2020, é há mais de 20 anos reclamada para a região e foi integrada no Plano de Recuperação e Resiliência.

Contudo, segundo a portaria agora publicada, dos 5,5 milhões de euros previstos para o troço de Rans-Penafiel, mais de 5 milhões de euros estão previstos serem gastos em 2023.

A Câmara Municipal de Penafiel, que se "congratula com todo e qualquer avanço do IC35", manifesta em comunicado a sua preocupação relativamente a este anúncio, desejando que não seja "uma manobra de diversão em vésperas de eleições autárquicas".

"Dos 5,5 milhões de euros previstos para o troço de Rans-Penafiel, mais de 5 milhões de euros estão previstos serem gastos apenas daqui a 2 anos", refere a autarquia, desejando "profundamente, que a portaria publicada hoje [ontem], a 17 dias das eleições autárquicas, não seja uma repetição do que aconteceu em 2009, quando também em vésperas de eleições autárquicas o então ministro das Finanças do PS, Teixeira dos Santos, prometeu que a obra seria lançada nesse mesmo ano. Entretanto já passaram 12 anos sobre essa promessa em período eleitoral".

No comunicado, a Câmara garante que "não aceita nem permitirá que o Estado continue a fazer "pingue-pongue" com uma obra fundamental para Penafiel e para a região, quer em termos de acessibilidade quer em termos de segurança rodoviária para as pessoas".

"Ficamos sempre felizes quando o Estado dá sinais de vida sobre o IC35, embora fique desapontado e estranhe que só esteja previsto realizar um investimento na ordem dos 400 mil euros em 2022, e o grosso do investimento da obra apenas para 2023, ou seja daqui a 2 anos, a correr bem", referiu o edil municipal Antonino de Sousa.

Em janeiro de 2020, foi anunciada a intenção do Governo em avançar com a obra que fará a ligação de Penafiel a Entre-os-Rios. "A pandemia veio mudar naturalmente os planos, como aconteceu também aqui em Penafiel com o atraso de muitas obras, no entanto a portaria divulgada hoje [ontem] só se refere à repartição de encargos, e não o início concreto do IC35. A construção do IC35 é uma obra de todos. Não é do partido A ou B. Esta obra é uma obrigação que o País tem para com a região, depois de anos e anos de promessas, de avanços e recuos", conclui o autarca penafidelense.