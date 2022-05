Mais de 70 doentes na Urgência do Hospital de Penafiel à espera de internamento

Há mais de 70 doentes no Serviço de Urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel, à espera de vagas para internamento.

A denúncia é feita pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros que fala em falta de espaço físico e de recursos humanos para dar resposta às necessidades dos doentes.

Com as Urgências do hospital sobrelotadas, os doentes aguardam em macas, nos corredores, uma vaga no internamento. Esta segunda-feira, segundo a Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros, mais de 70 doentes aguardavam internamento.

Segundo a mesma fonte, na área respiratória, estão 13 doentes com covid-19 e três com uma bactéria multirresistente, que partilham espaço com casos suspeitos.

O JN aguarda esclarecimentos por parte do Centro Hospital do Tâmega e Sousa.