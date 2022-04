Máquina de ressonância magnética chega ao Tâmega e Sousa, após anos de espera

Pelas imagens divulgadas pelo Centro Hospitalar do Tâmega Sousa (CHTS), nas redes sociais, a chegada da máquina de ressonância magnética, aguardada desde a inauguração do Hospital Padre Américo, dá a sensação ter vindo pelo ar. O equipamento foi colocado no interior do edifício do Hospital Padre Américo, em Penafiel, com ajuda de uma grua.

No início do ano, em nota emitida pelo CHTS podia ler-se que "que a instalação do equipamento de ressonância magnética tinha "espaço previsto desde a construção do Hospital Padre Américo no início do século ". Finalmente o processo está em curso e em breve ao serviço da população, para satisfação dos profissionais que há muito tinham este anseio por realizar".

A falta deste equipamento foi trazida para o debate público pelo então candidato presidencial Vitorino Silva, o "famoso" Tino de Rans, quando na campanha eleitoral das Presidenciais "picou" o também candidato Marcelo Rebelo de Sousa por falta de influência já que estava recenseado no município (Celorico de Basto) que é servido por um centro hospitalar que não tinha equipamento de ressonância magnética.