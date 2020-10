Médicos e enfermeiros querem mais medidas para hospital de Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 11:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), que agrega os hospitais de Penafiel e de Amarante, tem estado no centro das atenções devido ao aumento exponencial do número de casos de covid-19 na região do Vale do Sousa.

Na sexta-feira, responsáveis das Secções do Norte das Ordens dos Médicos e Enfermeiros visitaram a unidade de Penafiel, para se inteirar da situação do hospital, que serve 5% da população nacional e concentra 10% dos internamentos por covid do país.

Após reunião com a Administração, o presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos Enfermeiros (SRNOE) reafirmou a pressão sentida no hospital, assim como a falta de pessoal, problemas aos quais os gestores estão a procurar dar resposta. "Percebemos que continuam pressionados, mas abriram mais 65 camas para internamento de doentes covid no hospital de Amarante e estão a aumentar o espaço físico da Urgência com 22 contentores para o serviço e mais 15 no ambulatório", explicou João Paulo Carvalho.