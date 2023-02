Médicos no Hospital de Penafiel são vítimas de agressão e pedem segurança

Sindicato denuncia problemas em psiquiatria e pede medidas. Centro Hospitalar recusa vigilante permanente.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) denunciou ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) "a ocorrência de vários episódios de violência contra médicos", em particular no edifício onde está instalado o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, junto ao Hospital de Penafiel. Pede mais segurança para profissionais e doentes, melhoria nas condições físicas dos gabinetes médicos, com duas portas e botões de pânico, assim como a presença de vigilante. O Hospital admite apenas "um episódio de violência grave sobre médicos" naquele serviço e diz que foram tomadas medidas imediatas, estando outras a ser equacionadas.

O ofício seguiu em meados de janeiro, mas o secretário regional do Norte do SIM, Hugo Cadavez, afirma que ainda não houve resposta. Sobre o departamento em causa, o responsável sindical afirma que "não há condições de segurança para médicos e doentes" e que, além de agressões a médicos, acontecem "agressões de doentes a outros doentes internados". Acredita ainda que há mais casos de violência "física e verbal" do que os que são reportados.