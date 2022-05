Menina de cinco anos ferida com gravidade após ser atingida por portão em Penafiel 

Uma menina de cinco anos ficou ferida com gravidade depois de ser atingida por um portão, na casa da família, em Valpedre, Penafiel.

A criança foi atingida pela estrutura na cabeça e sofreu um traumatismo cranioencefálico grave.

Foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa - que mobilizaram para o local um veículo e três elementos - e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, tendo sido transportada em estado grave para o Hospital de São João, no Porto.