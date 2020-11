Mónica Ferreira Hoje às 20:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Um menino de 12 anos ficou ferido com gravidade depois de ser atropelado por um veículo pesado ao fim da tarde desta quinta-feira, na Avenida Central de Oldrões, na EN106, em Penafiel.

A vítima foi inicialmente assistida pelos Bombeiros Voluntários de Cinfães, que passavam no local quando se deu o acidente.

Foi ventilada e transportada para o Hospital de São João, no Porto, com o apoio diferenciado da equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa.