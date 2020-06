Miguel não esperou para chegar ao hospital e nasceu na ambulância

Mónica de Ferreira Hoje às 11:48 Facebook

Dois elementos dos Bombeiros Voluntários de Freamunde ajudaram a nascer um menino, na noite desta quarta-feira, no interior da ambulância, a caminho do hospital.

O alerta chegou ao quartel pouco depois das 20 horas da noite de quarta-feira. Cristiano Alves e Renata Barbosa saíram para transportar ao Hospital de Guimarães, uma mulher grávida, que tinha entrado em trabalho de parto. "Já tinha rebentamento das águas. Estava em contacto com a médica que a estava a seguir no parto, mas quando comecei a fazer avaliação à senhora, ela já estava com contrações de dois em dois minutos", explicou Cristiano Alves.

A caminho do Hospital, em Lousada, onde os esperava uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Guimarães, pararam a ambulância e ajudaram a nascer o Miguel, o segundo filho de um casal de Figueiró, que veio ao mundo às 21.15 horas, com mais de 2,9 quilogramas.

Cristiano Alves é bombeiro há oito anos e Renata Barbosa há três, mas nunca tinha vivido uma experiência como a que viveram na noite de quarta-feira. "É uma experiência única, somos ensinados e temos instrução para isto, mas é diferente viver o momento, é stressante e há medos. Mas felizmente correu tudo bem", afirmou o bombeiro.

Mãe e filho foram depois transportados bem de saúde, para o Hospital de Guimarães.