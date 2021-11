Militares feridos em choque em cadeia com blindados e automóveis

Mónica Ferreira Hoje às 14:54 Facebook

Três militares do Exército e dois civis sofreram ferimentos ligeiros num choque de cadeia que aconteceu esta terça-feira de manhã na A4, em Guilhufe, Penafiel, envolvendo nove viaturas, entre as quais cinco veículos blindados.

O acidente aconteceu na autoestrada A4, no sentido Amarante-Porto, perto das 11.40 horas, quando se deu um choque em cadeia que envolveu cinco veículos blindados do Exército e quatro automóveis.

Do acidente resultaram cinco feridos ligeiros, entre os quais três militares do Exército português, que foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel - que mobilizaram para o local nove elementos, apoiados por quatro viaturas - e transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.