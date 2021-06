Motociclista ferido com gravidade em colisão com camião

Mónica Ferreira Hoje às 21:23 Facebook

Um motociclista ficou ferido com gravidade na sequência de uma colisão com um camião, ocorrida ao fim da tarde desta segunda-feira, na Avenida 1.º de Maio, em Peroselo, Penafiel.

A vítima, com cerca de 25 anos, foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel e pelas equipas de suporte imediato de vida de Amarante e da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de São João, no Porto e transportada em estado grave para o Hospital de São João, na cidade portuense.

A GNR de Penafiel esteve no local a tomar conta da ocorrência.