Motociclista ferido com gravidade em colisão com carro em Penafiel

Uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro, em Penafiel, resultou em dois feridos, um deles grave.

O acidente aconteceu por volta das 18.30 horas na estrada nacional 106, junto ao restaurante Ramirinho, sendo os feridos os ocupantes do motociclo, um homem e uma mulher.

O trânsito esteve interrompido enquanto foi prestado socorro às vítimas, que foram depois transportadas para o Hospital Padre Américo.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Penafiel, com duas ambulâncias, a equipa médica de reanimação e emergência do Vale do Sousa e a GNR.