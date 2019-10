Motociclista ferido com gravidade em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 10:32 Facebook

Um homem de 42 anos ficou ferido com gravidade, na sequência de uma colisão entre a moto que conduzia e um veículo ligeiro, na manhã desta sexta-feira, na variante que liga os concelhos de Penafiel e Lousada.

O acidente aconteceu às 6.58 horas e deixou ferido com gravidade o condutor da mota, um homem de 42 anos que vive em Penafiel. Foi assistido no local pelos bombeiros e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação e transportado para o Hospital de São João, no Porto, em estado grave, com múltiplas fraturas.

No local do acidente estiveram os Bombeiros Voluntários de Penafiel e de Lousada e a GNR de Penafiel.