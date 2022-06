Motociclista morre num acidente em Penafiel

Um homem de 38 anos morreu na sequência de um acidente de viação, ocorrido na madrugada deste domingo, na cidade de Penafiel. O homem ainda foi transportado com vida para o hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Filipe Nunes não resistiu aos ferimentos Foto: DR

Ao que o JN apurou, o acidente ocorreu depois das duas horas da madrugada deste domingo, na Rua Tenente Valadim, à entrada da cidade de Penafiel, quando a moto conduzida por Filipe Nunes, que seguia em direção à cidade de Penafiel, embateu numa viatura que entrava na Estrada Nacional 106.

Com a violência do embate, o motociclista ficou ferido com gravidade e entrou em paragem cardiorrespiratória. Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel e transportado para o Hospital Padre Américo, que se situa a poucos metros do local.

Filipe Nunes, que residia na freguesia penafidelense de Termas de São Vicente, ainda entrou com vida na unidade hospitalar, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu pouco depois.

A GNR de Penafiel esteve no local a tomar conta da ocorrência.