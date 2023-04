Motociclista de 56 anos morre num despiste em Penafiel

Um motociclista de 56 anos perdeu a vida, ao início da noite deste domingo, depois de embater contra um muro na EN106, na Avenida Humberto Delgado, em Galegos, no concelho de Penafiel.

Ao que o JN apurou, após o embate, a vítima entrou em paragem cardiorrespiratória. Foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Para o local do acidente foi mobilizada uma equipa da Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE) para prestar apoio a vários familiares da vítima que acorreram ao local.

A GNR de Penafiel está no local e foi ainda mobilizada uma equipa do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação que investiga agora os contornos do acidente.