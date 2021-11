Mulher de 56 anos ferida com gravidade em atropelamento em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 21:49 Facebook

Uma mulher de 56 anos ficou ferida com gravidade na sequência de um atropelamento ocorrido ao fim da tarde deste sábado, na Avenida da Liberdade, em Paço de Sousa, no concelho de Penafiel.

A vítima foi colhida por uma viatura ligeira na principal avenida da vila de Paço de Sousa e à chegada dos Bombeiros estava "inconsciente e com hemorragia abundante", relatou ao JN João Pinto, comandante dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros - que mobilizaram para o local oito elementos, apoiados por três veículos - e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e foi transportada em estado grave para o Hospital de São João, no Porto.

Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro, o condutor da viatura envolvida no acidente, um homem de 61 anos, que foi transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local esteve ainda uma patrulha da GNR a tomar conta da ocorrência.