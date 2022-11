Mulher de 59 anos morre num acidente na EN15 em Penafiel 

Uma motociclista de 59 anos morreu num acidente de viação, esta madrugada de quinta-feira, em Guilhufe, no concelho de Penafiel.

O acidente ocorreu quinze minutos depois da meia noite, na Estrada Nacional 15, que liga os concelhos de Paredes e Penafiel, quando uma viatura ligeira e um motociclo colidiram.

Com a violência do embate, a condutora do motociclo, uma mulher de 59 anos, ficou ferida com gravidade.

PUB

Foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.

Para o acidente foi também mobilizada uma equipa da Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência do INEM, para prestar apoio psicológico aos familiares da vítima.