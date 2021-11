Mulher ferida com gravidade em acidente com camião em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 14:25 Facebook

Duas mulheres ficaram feridas, na sequência de uma colisão entre uma viatura ligeira e um camião, ocorrida na manhã desta quarta-feira, em Galegos, Penafiel. Uma das vítimas estava inconsciente à chegada dos Bombeiros e foi transportada em estado grave para o Hospital de São João, no Porto.

O acidente ocorreu cerca das 11 horas, na Avenida Egas Moniz e deixou feridas duas mulheres, de 54 e 55 anos, que estavam encarceradas à chegada do socorro ao local.

"À nossa chegada, as duas ocupantes da viatura ligeira estavam encarceradas e uma delas, a condutora, estava inconsciente. Foi estabilizado o carro, e procedemos às manobras de desencarceramento, que se tornaram mais difíceis devido ao estado da viatura", explicou ao JN João Pinto, comandante dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa, que mobilizaram para o local dez elementos, apoiados por três veículos.

As vítimas foram ainda assistidas no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa. A condutora foi levada para o Hospital de São João, no Porto, em estado grave. A outra ocupante, que seguia no lugar do pendura, foi transportada com ferimentos ligeiros para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Paço de Sousa esteve no local a tomar conta da ocorrência.