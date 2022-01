Novo centro de testes gratuitos abre em Penafiel

JN/Agências Hoje às 19:14 Facebook

A Câmara de Penafiel informou que, a partir de quarta-feira, começa a funcionar no centro da cidade um centro gratuito de rastreio à covid-19, no âmbito de um acordo celebrado entre a autarquia e um laboratório de análises.

O equipamento vai funcionar no Campo da Feira, estando preparado para realizar testes rápidos de antigénio. Cada munícipe tem direito a quatro testes gratuitos, informa o município de Penafiel, do distrito do Porto.

Nos dias úteis, o horário de funcionamento será das 9 horas às 12 horas e das 14 horas às 17.30 horas. Ao sábado funcionará das 9 horas às 13 horas e ao domingo das 10 horas às 13 horas.

Quem pretender ser testado, não necessitará de marcação prévia, basta deslocar-se até às instalações e aguardar a sua vez, assinala a autarquia, indicando que o atendimento será feito por ordem de chegada, mas limitado ao horário disponível.