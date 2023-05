O campeonato do convívio também tem competição

Boccia Sénior do INATEL arrancou em Penafiel com 200 atletas que confraternizam mas "não jogam a feijões".

Foi num ambiente de animação e convívio, mas também de competição, que arrancaram esta quarta-feira no Pavilhão Municipal de Rio de Moinhos, em Penafiel, as primeiras provas da Liga Boccia Sénior INATEL, que envolve cerca de duas centenas de seniores de 12 municípios do norte do país.

Pronto para entrar em jogo, onde o objetivo é colocar as bolas coloridas o mais próximo do esférico branco, Albano Sousa, do Centro Sénior de Lustosa, em Lousada, garante que não vai deixar créditos por mãos alheias. "Isto é muito bom para nos entretermos, ocupar o tempo e conhecer outras pessoas. Mas também estou aqui para ganhar", avisa o atleta de 75 anos, que joga Boccia há 10 e já conquistou o título de campeão nacional individual e vencedor da Taça de Portugal.