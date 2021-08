Pais, criança e bebé feridos em acidente na A4

JN Hoje às 21:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma família ficou ferida sem gravidade, este sábado à noite, num acidente entre dois carros na A4, na zona de Penafiel.

No total, cinco pessoas ficaram feridas na colisão, que está a condicionar o trânsito na via, no sentido Vila Real - Porto. Uma família constituída por pai, mãe, uma criança e um bebé foi transportada para o hospital. Uma quinta vítima foi assistida, mas recusou transporte para uma unidade hospitalar.

No local, estiveram o Bombeiros de Vila Meã (com 13 operacionais apoiados por três ambulâncias e um veículo de desencarceramento) e a GNR.