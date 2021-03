Paulo Araújo Correia é o candidato do PS à Câmara de Penafiel

Fernanda Pinto Hoje às 13:50 Facebook

O advogado Paulo Araújo Correia é o candidato do Partido Socialista à Câmara de Penafiel nas Autárquicas de 2021.

O nome foi confirmado esta quarta-feira, sendo "uma decisão consensual entre os membros da Comissão Política", refere o presidente do PS Penafiel, Nuno Araújo.

"Todos enalteceram a vontade, o mérito, a capacidade e a resiliência que o Paulo Araújo Correia tem demonstrado para se afirmar como o melhor candidato do PS à Câmara Municipal de Penafiel. O seu percurso profissional e político posicionam-no como a escolha acertada para salvaguardar os objetivos do partido", defende.

Já o candidato, citado em comunicado, adianta que quer "mudar o paradigma político atual, porque Penafiel é um concelho que precisa de ser valorizado".

"Há muito para mudar e fazer em diferentes áreas, começando pela habitação, emprego e mobilidade", argumenta Paulo Araújo Correia, que promete trabalhar para que o concelho atraia "emprego qualificado" e onde haja "acesso a habitação acessível e digna". A aposta será também na mobilidade "para acabar com as assimetrias que ainda existem" no concelho.

Paulo Araújo Correia é natural de Penafiel, onde reside. Licenciado em Direito e com uma pós-graduação em Gestão de Pessoas e Talento, exerce advocacia. Até outubro de 2020 foi adjunto no gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

A Câmara de Penafiel é atualmente liderada por Antonino de Sousa, que cumpre o segundo mandato, estando a coligação Penafiel Quer (PSD/CDS) no poder desde 2001.