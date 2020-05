Pela primeira vez em 40 anos, a feira Agrival não se vai realizar

Mónica Ferreira Hoje às 16:18 Facebook

O Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel receberia a 41.ª edição da Feira Agrícola do Vale do Sousa, mas por decisão da Penafiel Activa, empresa municipal e entidade organizadora, este ano não se vai realizar.

"Após uma avaliação das condições excecionais e da incerteza decorrente do momento que atualmente vivemos, não estão reunidas as condições necessárias para a realização da feira Agrival, no próximo mês de agosto", afirma a organização.

Importante agora, é conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus. "É importante a ação de cada um para acabar com o contágio. E eventos que promovam uma grande concentração de pessoas, como é o caso da feira Agrival, potenciam um enorme risco para a saúde pública", informam.

"A decisão do cancelamento foi articulada em estreita colaboração com as autoridades competentes. Esta decisão é para a proteção de todos, garantindo a segurança e bem-estar do público, expositores e de todas as pessoas envolvidas na sua realização. Neste momento, a prioridade é superar esta pandemia".

A Agrival acolhe num espaço superior a 25.000 m2 expositores ligados à agricultura, gado, mas também inúmeras áreas de negócio como maquinaria, agro-indústria, setor automóvel, imobiliária, gastronomia, novas tecnologias, artesanato ou serviços, entre outros. O evento acontece durante 10 dias e proporciona aos milhares de visitantes concertos, concursos ou gastronomia.

Nos últimos anos, a Agrival tem gerado negócios na ordem dos 10 milhões de euros.

Apesar de este ano não se realizar, a maior feira agrícola do Centro e Norte de Portugal promete dedicar todos os esforços para surpreender o público em 2021, na 41.ª Edição da Agrival, que irá decorrer de 20 a 29 de agosto.

"A Agrival faz parte do nosso ADN e é uma decisão difícil de tomar, mas os tempos são difíceis e primeiro está a saúde e bem-estar dos Penafidelenses e dos milhares de visitantes. Teremos certamente em 2021, com a ajuda de Deus, uma Agrival com redobrada energia e alegria que nos fará esquecer este momento e que será a oportunidade perfeita para celebrar todo o nosso magnífico território", rematou Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel.