"Penafiel antecipou-se no que era novidade"

Centro urbano já é atrativo, mas há novas intervenções para potenciar os modos suaves.

Se está bom tempo, sobretudo ao fim de semana, os largos e acessíveis passeios da cidade de Penafiel enchem-se de gente dos concelhos da região. "É uma cidade amiga de peões", considera um morador. E um "centro comercial ao ar livre", acrescenta um comerciante. Esse trabalho, fruto da regeneração urbana, não é novo, mas está a ser expandido.

A Variante do Cavalum ganhou uma via para modos suaves e, a partir dela, foi construída uma nova estrada que liga ao centro de Penafiel, com a meta de estimular a ligação pedonal e ciclável até ao Parque da Cidade. "Decidimos humanizar a Variante do Cavalum, colocando passeios, ciclovia, melhorando a iluminação e criando rotundas para acalmar o tráfego, para que fosse uma via mais segura para peões e ciclistas", explica Pedro Cepeda, vice-presidente da Câmara.