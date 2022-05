Penafiel associa-se a evento mundial pela Paz na Ucrânia

O município de Penafiel vai associar-se às celebrações mundiais do 77.º aniversário do fim da 2ª Guerra Mundial. Assim, na noite de domingo, dia 8 de maio, o céu da cidade, junto ao Santuário do Sameiro, vai ser iluminado com uma sessão de fogo-de-artifício, num sinal de solidariedade para com a Ucrânia e todas as pessoas que sofrem em zonas de conflito.

Penafiel vai ser um dos palcos de um evento mundial, denominado Fireworks4peace, que pretende celebrar a data histórica do fim da Segunda Guerra Mundial (8 de maio de 1945), mas também deixar um forte apelo para o fim da guerra, nomeadamente na Ucrânia, simbolizando a esperança e o desejo de paz, liberdade e dignidade.

Assim, a partir das 22 horas e até ao nascer do sol do dia seguinte, a escadaria do Santuário do Sameiro vai ser iluminada de amarelo, azul e dourado com a palavra "PAZ". À mesma hora e durante quatro minutos, vai decorrer uma sessão de fogo-de-artifício, a cargo da empresa penafidelense GJR-Pirotecnia e Explosivos, SA, com o apoio da Câmara de Penafiel.

Fireworks4peace é uma ação artística de fogo-de-artifício que tem o objetivo de unir toda a comunidade pirotécnica a nível mundial (e a humanidade em geral) numa iniciativa solidária, a favor da paz, à qual se associou a Associação Nacional de Empresas de Produtos Explosivos, através da participação voluntária de alguns dos seus associados, que realizarão, gratuitamente, espetáculos ou demonstrações pirotécnicas nas suas sedes de concelho, junto a monumentos emblemáticos. Como esta iniciativa, pretende-se também promover a angariação de fundos para a "UNICEF, Apoio à Ucrânia".