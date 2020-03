Penafiel com rede de entrega de bens essenciais chamada "Covid-19 Uber"

Fernanda Pinto Hoje às 19:08 Facebook

Para apoiar de forma imediata idosos, famílias com pessoas com deficiência, doentes crónicos, oncológicos e famílias a quem que seja imposto o isolamento profiláctico no âmbito da pandemia Covid-19 e que não tenham retaguarda familiar e/ou institucional, a Câmara Municipal de Penafiel implementou uma rede de apoio social de Emergência.

A equipa, que fará entrega de alimentos e medicação, garantindo o distanciamento social como medida de prevenção, é constituída por técnicos do município, de instituições particulares e solidariedade social e de juntas de freguesia.

A rede solidária chama-se "Covid 19 Uber"" e inicia o apoio já este fim de semana. Segundo a autarquia, caberá à Câmara coordenar e operacionalizar as equipas credenciadas de intervenção no terreno.

"A rede vai ainda assegurar a tomada de medidas de contingência deste grupo de risco, bem como apoio psicológico sempre que necessário, tendo já a funcionar para estes cidadãos uma linha de apoio telefónico (255710714/255710735)", adiantam, referindo que estão a ser criadas outras medidas de apoio social, às famílias e a empresas.

"A nossa prioridade foram as medidas de prevenção e no plano de contingência, que vamos continuar a acompanhar. Agora avançamos com as medidas mais urgentes para os mais frágeis e que necessitam de apoio imediato. Brevemente serão apresentadas e implementadas as medidas que que estão a ser preparadas para as famílias e para as empresas", explica Antonino de Sousa, presidente da Câmara de Penafiel.