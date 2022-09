Penafiel criou quatro trilhos pedestres em nove freguesias

A Câmara Municipal de Penafiel criou quatro trilhos pedestres, com uma extensão total de 45 quilómetros, que atravessam nove freguesias do concelho.

"Penafiel é um concelho muito rico em paisagens naturais, um território com história e cultura", começou por justificar Pedro Cepeda, vereador na Câmara Municipal de Penafiel, na apresentação dos quatro trilhos, que decorreu esta sexta-feira, na aldeia rural de Quintandona, em Lagares.

Os novos caminhos, que vão atravessar nove freguesias, estão já homologados e já foram percorridos por "milhares de pessoas", garantiu o vereador. Foram criados "aproveitando ao máximo os recursos naturais e os caminhos já existentes" e têm uma extensão total de 45 quilómetros.

Segundo Pedro Cepeda, os trilhos foram desenhados "para todas as idades", com "diferentes níveis de dificuldade". "Queremos que os penafidelenses ganhem hábitos de caminhada. Queremos atrair mais pessoas a Penafiel e promover o território", referiu o vereador, certo de que "o turismo de natureza é algo a explorar, desde estes percursos à gastronomia e forma de bem receber das pessoas de Penafiel". "Queremos que venham percorrer estes caminhos inspiradores", asseverou.

A conceção dos quatro trilhos custou ao município cerca de 75 mil euros, investidos no projeto, na sinalética e no material informativo. No início de cada percurso foram colocados painéis informativos e foi criado material informativo sobre cada um deles. Foram ainda criadas infraestruturas no início de cada percurso, caso de parque de estacionamento.

Aos jornalistas, Pedro Cepeda garantiu que este é "o primeiro pacote de trilhos", e que ao longo dos próximos anos, serão criados outros. "Penafiel é muito rico em termos de património e paisagem natural. Este é o primeiro pacote que apresentamos, mas naturalmente, queremos aumentar esta rede, tendo trilhos que abranjam a área mais urbana e central de Penafiel, nomeadamente envolvendo o Rio Cavalum, mas também aproveitando as margens do Rio Sousa e a zona norte do concelho. Estamos a definir prioridades e os trajetos e, ao longo do próximo ano, queremos começar o trabalho de os definir para depois os implementar no terreno", concluiu.

Os quatro trilhos

- Quintandona - Terra de Mil Cores, Festas e Sabores

É um trilho circular, com uma extensão de 10,4 quilómetros, de dificuldade moderada, que leva 3 horas e 20 minutos a percorrer. Está inserido na freguesia de Lagares e Figueira.

- Moinhos de Capela a Moinhos de Cabroelo

É um trilho circular, com uma extensão de 8,3 quilómetros, de dificuldade moderada, que leva 2 horas e 40 minutos a percorrer. Está inserido na freguesia de Capela.

- A Boneca, o Baloiço e o Douro

É um trilho circular, com uma extensão de 8,8 quilómetros, de dificuldade moderada, que leva 2 horas e 50 minutos a percorrer. Está inserido na freguesia de Sebolido.

- Via Panorâmica do Tâmega

É um trilho linear com uma extensão de 16 quilómetros, de dificuldade moderada, que leva 5 horas e 40 minutos a percorrer. Começa em Entre-os-Rios e atravessa as freguesias de Capela, Boelhe, Luzim e termina em Abragão.