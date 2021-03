Penafiel homenageia profissionais de saúde em dia de aniversário da cidade

Mónica Ferreira Hoje às 16:16 Facebook

A Câmara Municipal de Penafiel vai prestar homenagem aos profissionais de saúde no dia de aniversário da cidade que, este ano, completa 251 anos a 3 de março.

O município vai ainda atribuir a Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel ao treinador penafidelense Abel Ferreira, a Júlio Manuel Mesquita, provedor da Santa Casa da Misericórdia (a título póstumo) e ao artista plástico penafidelense Luís Mendes.

A pandemia vai limitar as celebrações do 251.º aniversário da elevação de Penafiel ao estatuto de cidade, mas a data não deixará de ser assinalada. Assim, durante a manhã do dia 3 de março, vai decorrer o tradicional hastear da bandeira da Cidade e, depois, a deposição de uma coroa de flores, à entrada do cemitério municipal, em memória dos funcionários e autarcas falecidos, dentro das normas previstas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A partir das 15 horas, o Museu Municipal recebe a Sessão Solene Evocativa da data, que acontece sem público mas será transmitida via streaming em direto, com repetição às 21 horas através das plataformas digitais (Facebook, YouTube e site) do Município, de forma a que toda a comunidade, ainda que em confinamento, se possa envolver na iniciativa.

Durante a mesma, serão entregues as Medalhas Honoríficas a instituições e personalidades de prestígio do concelho, um dos momentos altos da sessão evocativa.

Assim, as Medalhas de Ouro do Concelho de Penafiel vão ser atribuídas a Abel Ferreira, o treinador de futebol penafidelense que venceu recentemente a Taça Libertadores; a título póstumo, a Júlio Manuel Mesquita, ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel; e a Luís Mendes, artista plástico penafidelense.

Este ano, as Medalhas de Mérito Municipais Douradas pretendem homenagear os heróis dos nossos dias - os profissionais de saúde -, que estão, há um ano, na primeira linha na luta contra o covid-19 e que tudo têm feito para salvar vidas. Com esta atribuição simbólica, o Município de Penafiel enaltece e agradece o trabalho e a bravura destes seres humanos demonstrada sempre, mas em especial, nestes tempos difíceis de pandemia.