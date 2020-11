Penafiel lança projeto de venda online para apoiar comércio local

Mónica Ferreira Hoje às 16:56 Facebook

A Câmara Municipal de Penafiel vai lançar um projeto de apoio ao comércio tradicional que vai permitir às lojas de Penafiel venderem os produtos e serviços online.

Esta medida, assente numa solução tecnológica desenvolvida pelos CTT, será disponibilizada gratuitamente às empresas de Penafiel. Promover as compras no comércio local a partir de casa é o principal objetivo desta medida lançada pela Câmara Municipal de Penafiel, que vai também lançar uma campanha de promoção e publicidade em defesa do comércio local.

O projeto, que será em breve anunciado pela Câmara Municipal de Penafiel e conta com o envolvimento da Associação Empresarial de Penafiel (AEP), vai permitir às lojas venderem os seus produtos e serviços online, fazendo entregas ao domicílio.

Nesse sentido, será disponibilizado um sistema de criação de lojas online gratuitas, durante três meses, com venda direta, para as empresas locais e ainda a integração das lojas/produtos das empresas de Penafiel na APP Comércio Local dos CTT, em formato marketplace, também de forma gratuita.

"O consumidor poderá, através do telemóvel e tendo em conta a sua localização, ver que comerciantes estão presentes na aplicação, entrar em cada uma das lojas, efetuar as compras e pagar através de MB Way, cartão de crédito ou cartão de débito. Os clientes poderão também selecionar as soluções de distribuição dos CTT para a entrega da encomenda", afirma fonte da autarquia.

Através desta medida, os consumidores terão acesso aos produtos locais a partir do conforto e segurança de casa, evitando filas de espera nas lojas físicas e apoiando a economia local. Terão ainda facilidade de compra e de pagamento e um serviço "conveniente e económico", com dois modos de entrega disponíveis: recolha em loja ou entrega no domicílio no próprio dia através dos CTT.

Autarquia e Associação Empresarial de Penafiel lançam campanha de promoção do comércio local

A par desta medida, o Município de Penafiel e a AEP vão lançar uma campanha de promoção e publicidade em defesa do comércio local. A campanha, que arranca em novembro e se prolonga até dezembro, pretende "sensibilizar os consumidores a fazerem as suas compras em Penafiel, em segurança, e desafiar os penafidelenses a fazerem as suas compras de Natal nas lojas do comércio local".

"O Município de Penafiel está atento aos novos tempos, em especial na procura de soluções que possam minimizar o impacto desta pandemia nas famílias, empresas e comércio", afirmou Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel, acrescentando que o município pretende reforçar o apoio ao nosso comércio local com todas as ferramentas possíveis".

"São tempos difíceis, estes, onde todos nós somos chamados a dar o nosso contributo, para que juntos possamos vencer esta pandemia e as consequências económicas e sociais que todos conhecemos", rematou.