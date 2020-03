Penafiel Park Hotel coloca quartos à disposição dos profissionais de saúde

Mónica Ferreira Hoje às 14:35 Facebook

O Penafiel Park Hotel & Spa, em Penafiel, colocou as suas instalações à disposição dos profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa e dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES).

Esta medida visa apoiar os profissionais e dar condições de descanso aos que se encontram na primeira linha de combate ao COVID-19, um vírus que atingiu a região e o mundo e que obrigou já ao encerramento de escolas, estabelecimentos comerciais e indústrias.

"Esta decisão teve duas motivações: a primeira e a fundamental, que passa por colocarmos à disposição das pessoas que mais brevemente nos poderão ajudar a sair desta situação, dando-lhes condições para poderem descansar e chegar ao trabalho em plenas condições para exercerem a sua função", explicou ao JN José Ribeiro, diretor do Penafiel Parque Hotel & Spa.

A segunda prende-se com a quebra muito acentuada no turismo e na procura que o hotel teve, regularmente ocupado por pessoas vindas de Espanha, de França e da Coreia. "Tivemos queda na ordem dos 95%. E queremos manter os postos de trabalho e por isso assumimos este gesto, que nos permite ajudar quem precisa e manter os nossos funcionários a trabalhar, sem termos de despedir ou mandar para casa", acrescentou.

O Penafiel Park Hotel & Spa tem 69 quartos, que podem agora ser solicitados pelos profissionais de saúde. "Esta medida foi tomada em articulação com o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa e os ACES", frisou, explicando que os profissionais interessados em usar o hotel devem dar indicação junto da entidade para que trabalham, para que estes faça chegar ao Hotel os nomes e as datas em que necessitem do alojamento.

"O combate a este vírus é uma responsabilidade de todos nós e a administração do hotel, tendo em mão condições que pode proporcionar aos profissionais, não fazia sentido não ter esta atitude de solidariedade", rematou José Ribeiro.