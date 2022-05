Penafiel põe mulheres na menopausa a mexer

Programa de atividade física é gratuito e está associado a estudo.

Três vezes por semana, faça chuva ou sol, mais de 100 mulheres pós-menopáusicas de Penafiel, entre os 45 e os 70 anos, participam num programa de exercício físico orientado para as suas necessidades específicas, supervisionado por profissionais especializados e gratuito. O grande objetivo do "Meno(s)Pausa+Movimento", que está associado a uma vertente de investigação, passa por melhorar a qualidade de vida destas mulheres, mais propensas a questões como a depressão, a obesidade, problemas cardiovasculares e oncológicos, entre outros. A assiduidade é de 95%.

Na menopausa há oito anos, Márcia Machado, de 57, tentou o ginásio, mas não se adaptou. Já neste projeto encontrou "pessoas com as mesmas dificuldades" e sentiu-se "à vontade". Ela que é cuidadora do marido reconhece que teve "benefícios mentais e de ordem social e física".