Procissão das Endoenças regressa a Entre-os-Rios, iluminada por 50 mil velas

As margens dos rios Douro e Tâmega em Penafiel e Marco de Canaveses vão ser iluminadas, esta quinta-feira à noite, com cerca de 50 mil velas para receber a Celebração das Endoenças e a procissão do Senhor dos Passos.

O evento está de regresso, nos moldes tradicionais, depois de dois anos em que decorreu de forma condicionada devido à pandemia. São esperados milhares de fiéis nesta celebração religiosa de Quinta-Feira Santa, que tem início marcado para as 20 horas, na Igreja Paroquial de Santa Clara do Torrão, com a celebração da Missa da Ceia do Senhor. Por volta das 21 horas inicia-se a procissão do Senhor dos Passos em direção à Capela de S. Sebastião, em Entre-os-Rios, onde terá lugar o "Sermão do Encontro" entre Jesus Cristo e Nossa Senhora das Dores.

Na Sexta-Feira Santa, pelas 15 horas, a Procissão do Enterro do Senhor cumpre o percurso inverso, de regresso à Igreja Paroquial de Santa Clara do Torrão, no Marco de Canaveses.

A tradição secular das Endoenças de Entre-os-Rios foi classificada em 2015 pelo Município de Penafiel e inscrita no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

Segundo a liturgia católica, as Endoenças são uma alusão à Sexta-Feira Santa, dia de indulgência na Península Ibérica, no qual era dada a absolvição aos fiéis. Com o passar do tempo, este conceito mudou para o dia anterior, Quinta-Feira Santa.

À semelhança de anos anteriores, as Câmaras Municipais do Marco de Canaveses e de Penafiel comparticipam as mais de 50 mil tigelinhas que vão iluminar as margens dos rios Tâmega e Douro durante a celebração das Endoenças.

"Com mais de 300 anos de história, este evento de cariz religioso acontece todos os anos na Quinta-Feira Santa e leva milhares de pessoas às margens dos rios Tâmega e Douro, que se deixam fascinar por um espetáculo de luz que ilumina por completo as encostas da região", refere fonte do município penafidelense.