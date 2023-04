Professores e auxiliares de escolas de Penafiel aprendem a salvar vidas

Professores e auxiliares do Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo, de Penafiel, participaram esta quarta-feira numa ação de suporte básico de vida (SBV), promovida pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"O suporte básico de vida, salva vidas e quanto mais precoce for a sua realização, cada vez mais temos ganhos em saúde", disse Sérgio Silva, técnico do INEM, justificando a presença do Instituto nesta ação, organizada pela Associação de Pais do Agrupamento Escolas Joaquim de Araújo de Penafiel, e que chegou até 126 professores e auxiliares do Agrupamento. "Vão adquirir competências para salvar vidas, enquanto os meios diferenciados e toda a ajuda necessária não chega ao local da ocorrência", acrescentou.

Filipe Serralva, médico do INEM e diretor médico da Associação Nacional de Emergência, Socorro e Catástrofe (ANESC), foi um dos 25 profissionais - 5 formadores do INEM e 20 formadores da ANESC - que se voluntariaram para ministrarem a formação. "Este evento surge da vontade de entidades públicas e de movimentos cívicos e é nestas iniciativas que podemos fazer a diferença", referiu, dando nota de que "em Portugal, a estatística mostra que, no caso de uma vítima em paragem, se não tiver suporte básico de vida, apenas 3,4% mostra sinais de vida. Mas se estivermos a falar de pessoas que foram sujeitas a suporte básico, são 7,4% que têm sinais de vida".

A iniciativa partiu da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo de Penafiel, "no sentido cívico de uma ação, que pode ser utilizada em contexto escolar, mas também no dia a dia daqueles que vão receber a formação no dia de hoje. Queremos trazer um valor acrescentado aos docentes e não docentes", referiu Raul Ribeiro, presidente da Associação, anunciando que esta iniciativa vai prosseguir em abril, com os alunos da Escola Básica Penafiel Sul e com os alunos da Secundária de Penafiel e no próximo ano letivo vai ser alargada aos pais e encarregados de educação de todas as escolas do concelho. "Achamos que é uma ferramenta muito útil para a nossa sociedade", concluiu.

O Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo de Penafiel foi o palco escolhido para este primeiro Mass Training de SBV e não perdeu a oportunidade de dar ferramentas à comunidade escolar, para salvar vidas. "É essencial nos dias que vivemos socorrer os próximos e hoje e estas são ferramentas que estão ao dispor de cada um de nós e com uma simples formação, conseguimos motivar e, quem sabe, salvar vidas", referiu Amândio de Azevedo, o diretor do Agrupamento.