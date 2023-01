Ressonância magnética do Hospital de Penafiel só dá para 50% das necessidades

Novo equipamento foi instalado no Hospital de Penafiel no ano passado e precisa de mais recursos humanos.

A nova máquina de ressonância magnética, que chegou ao Hospital Padre Américo, em Penafiel, no ano passado, cumprindo um anseio com 20 anos, só consegue dar resposta a metade das necessidades do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS).

Recorde-se que hospital serve uma vasta população, de cerca de meio milhão de habitantes. Outra das limitações é a falta de recursos humanos, visto que só existe um médico radiologista. Mas o último concurso não teve interessados.