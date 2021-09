Socialistas do Marco e Penafiel com apoios surpreendentes na visita de Costa

António Orlando Hoje às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

António Costa participou esta manhã na campanha eleitoral autárquica nos concelhos do Marco de Canaveses e Penafiel com apoios surpreendentes às candidaturas locais. O secretário-geral do PS apelou ao eleitorado para que escolha "quem tem unhas para tocar guitarra".

No Marco de Canaveses, Rosa Torres, viúva do antigo presidente do município, Avelino Ferreira Torres (CDS-PP), esteve sentada na mesma fila, da frente, do comício de apoio à candidatura da socialista Cristina Vieira.

António Costa falou numa campanha "muitíssimo mais fácil do que há quatro anos, porque, agora, a obra fala por si, o trabalho fala por si". "E a vossa cara, o vosso rosto, a vossa força de confiança na liderança da Cristina Vieira fala por si, e pronuncia uma grande vitória do PS nas eleições do próximo domingo. Mas, para que isso aconteça, é preciso que, no próximo domingo, todos exerçam o dever cívico de votar", salientou.

Cristina Vieira, que apresentou o programa eleitoral subdividido em seis eixos - ação social e saúde-educação, economia e emprego, habitação e urbanismo, ambiente, sustentabilidade e governação, turismo e cultura, e desporto, associativismo e juventude - disse estar "confiante no reforço da maioria" conquistada há quatro anos devido "ao trabalho desenvolvido no mandato" que agora termina.

Em Penafiel, o secretário-geral do PS, justificou a presença para mobilizar a cidade para a mudança necessária "para levar o país para a frente". "Temos um bom candidato e uma coligação com o RIR", fez notar António Costa, que antes tomou um café na companhia de Paulo Araújo Correia, candidato do PS que quer ganhar a câmara à coligação PSD/CDS que vem governando o município penafidelense há 20 anos.

Em ambos concelhos, o secretário-geral do PS, falou sobre o IC35, uma acessibilidade que servirá os dois municípios vizinhos, cuja promessa já tem barbas. "O primeiro troço entre Penafiel e Rans já está adjudicado, o segundo troço, entre Rans e Alpendorada [o troço terminará em Entre-os-Rios, que faz fronteira com Alpendorada] não é uma promessa, já está contratualizado com a União Europeia no âmbito do PRR. Se não cumprirmos os prazos e as metas, a União Europeia corta-nos o financiamento, ou seja, o IC35 é mesmo para fazer", garantiu António Costa.

Na sequência de divisões internas na concelhia socialista, Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans (que deixou a militância socialista para formar o RIR), esteve sempre muito próximo da coligação de direita nos mandatos anteriores, sobretudo nos primeiros 12 anos de governação PSD/CDS. Agora, nestas eleições autárquicas, o movimento "Penafiel Unido" junta PS e RIR.