Susana Oliveira renuncia ao cargo de vereadora na Câmara de Penafiel

Susana Oliveira, vereadora na Câmara Municipal de Penafiel, apresentou ao presidente da autarquia, Antonino de Sousa, um pedido de renúncia ao mandato.

Os motivos que invocou prendem-se com o seu regresso à vida profissional, que abandonou para se dedicar à causa pública, bem como a necessidade de ter mais tempo para a vida familiar.

"Compreendendo os motivos invocados pela senhora vereadora", indicou Antonino de Sousa, que aceitou o pedido de renúncia, sublinhando "os 13 anos de dedicação ao serviço público de Susana Oliveira". Oportunamente, será comunicada pela Câmara Municipal a substituição na vereação.

Susana Oliveira, que era vereadora com os pelouros da Cultura e Património, Desenvolvimento Rural, Qualidade dos Serviços, Transição Digital e Cidadania, Recursos Humanos e Sustentabilidade Ambiental e Eficiência Energética, já ocupava o cargo a meio tempo há alguns meses.

Susana Oliveira é militante do PSD desde dezembro de 2005 e foi secretária da Junta de Freguesia da Portela no mandato 2005-2009, pela Coligação Penafiel Quer.

Sócia-fundadora da Associação para o Desenvolvimento da Freguesia da Portela, instituição fundada a 4 de outubro de 2008, foi presidente da Direção durante três mandatos. É ainda presidente da Assembleia-Geral da Associação para o Desenvolvimento da Portela.

Na estrutura local do partido, foi vogal da Comissão Política da Secção de Penafiel do PSD entre dezembro de 2008 e julho de 2012 e presidente da JSD de Penafiel desde julho de 2011 até outubro de 2013. Foi ainda presidente da Comissão Política do PSD Penafiel durante dois mandatos (2014/2016 - 2016/2018) e é Coordenadora das Mulheres Social-Democratas de Penafiel. Susana Oliveira foi ainda vogal da Comissão Política Nacional da JSD.

PSD agradece trabalho enquanto autarca

O PSD de Penafiel veio, em nota de imprensa, agradecer os serviços que a social-democrata prestou à comunidade no exercício das funções de autarca, eleita pelo PSD, durante os últimos 12 anos.

"A Susana Oliveira é uma destacada militante do PSD que serviu o partido como Presidente da JSD/Penafiel e do PSD/Penafiel. Na última década dedicou a sua vida à política autárquica, como Vereadora e Vice-Presidente da Câmara Municipal, funções que desempenhou com grande espírito de missão, de entrega à causa pública e, sobretudo, com vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Sei que a Susana Oliveira irá abraçar novos desafios profissionais, mas que continuará disponível para ajudar o PSD e a sua comunidade", refere Pedro Santana Cepeda, presidente do PSD/Penafiel.