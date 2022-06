Trabalhador ferido com gravidade ao cair em caixa de elevador

Um homem de 49 anos ficou ferido com gravidade, ao cair na caixa do elevador de um hotel em reconstrução, no centro da cidade de Penafiel.

O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira no antigo Pena Hotel. O trabalhador caiu na caixa do elevador, de uma altura de cerca de oito metros, e sofreu ferimentos graves.

"À nossa chegada a vítima estava caída, no poço, de lado. Tinha ferimentos na parte do tórax e cabeça. Foi estabilizada e retirada do poço", relatou André Rocha, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Penafiel.

O trabalhador foi assistido no local pelos bombeiros e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Porto e transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local estiveram ainda militares da GNR e a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).