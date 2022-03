Trabalhador ferido com gravidade em acidente numa pedreira em Penafiel

Um homem de 32 anos sofreu ferimentos graves, quando a máquina que manobrava numa pedreira em Duas Igrejas, no concelho de Penafiel, capotou e caiu de uma altura de cerca de seis metros.

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, numa pedreira em Duas Igrejas. O condutor da máquina - um dumper - estava a realizar trabalhos no local quando, em circunstâncias ainda não apuradas, a viatura resvalou, caindo de uma altura de cerca de seis metros, entre taludes.

"À nossa chegada o condutor da máquina encontrava-se encarcerado mecânico, com ferimentos considerados graves. Foi retirado, imobilizado e assistido no local e encaminhado para o hospital", relatou ao JN André Rocha, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Penafiel.

No local do acidente estiveram 11 elementos da corporação da cidade de Penafiel, apoiados por quatro veículos, assim como uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa. Foi também mobilizada uma equipa de psicólogos do INEM para prestar assistência aos trabalhadores da pedreira, que assistiram ao acidente e socorreram a vítima.

O trabalhador foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, com ferimentos graves.