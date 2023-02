Trabalhador morre ao cair de telhado em Penafiel

Um homem de 51 anos morreu na tarde desta quarta-feira, depois de cair de um telhado, de uma altura de mais de três metros, em Valpedre, no concelho de Penafiel.

O acidente ocorreu na Rua Cimo de Vila, quando o homem estava a trabalhar num telhado e a estrutura cedeu, provocando uma queda de uma altura de mais de três metros.

A vítima ainda foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

A GNR de Penafiel esteve no local, assim como a Autoridade para as Condições de Trabalho que vai agora investigar as circunstâncias do acidente. Foi ainda mobilizada uma equipa de psicólogos do INEM.