Trabalhos na levada do rio Mau retomados após protesto de movimento ambientalista

As obras na levada do rio Mau, na freguesia de Rio Mau, em Penafiel, foram retomadas ao início da tarde desta terça-feira, depois de terem sido travadas por elementos do Movimento Salvar o Rio Mau.

Em protesto pela intervenção que ali está a ser realizada, os membros do movimento ambientalista pararam uma retroescavadora que estava a operar na levada junto ao rio. "Somos a favor de melhores os acessos, mas fundidos na natureza e não o que estão a fazer aqui", referiu ao JN Marlene Azevedo, do movimento.

Os manifestantes entendem que a intervenção é um atentado contra a natureza e está a destruir a levada. "Entraram pela levada do Rio Mau dentro e arrasaram com isso tudo", referiu Marlene Azevedo, pedindo a preservação daquela zona natural.

Após a intervenção dos elementos do movimento ambientalista, as obras na levada foram suspensas durante a manhã e retomadas ao início da tarde.

Melhores acessos

Contactado pelo JN, o autarca de freguesia garantiu que as obras que estão a decorrer têm como finalidade fazer um acesso até à levada do Rio Mau, assim como retirar da mesma o lixo que ali se foi acumulando.

"Ninguém vai destruir a levada. Estamos a trabalhar para dar melhores condições às pessoas com menos mobilidade e mais idade, a criar melhores acessos para que se possam deslocar para lá mais facilmente e em segurança", referiu Manuel Silva, lamentando a tomada de posição dos elementos do Movimento Salvar o Rio Mau.