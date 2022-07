Uma centena de pilotos esperada no Campeonato da Europa de Aquabike

A zona ribeirinha de Entre-os-Rios, no concelho de Penafiel, vai acolher de 15 a 17 de julho, o Campeonato da Europa de Aquabike. O evento, organizado pela Federação Portuguesa de Motonáutica em parceria com a Câmara Municipal de Penafiel, vai contar ainda, pela primeira vez, com duas provas do Campeonato Nacional da modalidade.

Naquela que é, para a organização, "a melhor pista do Europeu", estarão em competição cerca de 100 pilotos, oriundos de 18 países, entre os quais Estónia, Lituânia, Finlândia, França, Espanha, Reino Unido, entre outros. "Faremos tudo para que seja um grande espetáculo", referiu Paulo Ferreira, presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica, destacando as características do local.

"Sou suspeito, porque para mim esta é a melhor pista do Europeu. É uma pista arrojada, uma linha reta, não é uma lagoa e dá a possibilidade de entrar no canal do rio. Traz mais adrenalina aos pilotos, tem um pouco de ondulação e tudo isto é importante", referiu Paulo Ferreira.

Na sua quarta edição em Penafiel, o Campeonato da Europa de Aquabike conta com o apoio da autarquia. "Este é um dos eventos mais internacionais da região e do concelho, a par com o Extreme XL Lagares", referiu Pedro Cepeda, vice-presidente da Câmara Municipal de Penafiel, salientando o facto deste evento, além da componente desportiva, ter ainda "uma importante componente de promoção do território e impacto na notoriedade do concelho e da região".

Exemplo disso é o facto de não haver um quarto disponível em Penafiel para o fim de semana do evento. "A hotelaria está cheia, o que é revelador do impacto económico", referiu o também vereador, certo de que tal vai contribuir para a retoma do setor da hotelaria e restauração, tão prejudicado nos últimos dois anos de pandemia.

Com expectativas de que milhares de visitantes se desloquem até à zona ribeirinha de Entre-os Rios durante o próximo fim de semana para assistir ao evento, a organização criou alternativas de estacionamento. Assim, vão ser criadas bolsas de estacionamento na estrada nacional, ficando apenas com um sentido de Rio Mau para Penafiel, para que numa das faixas de rodagem se possa estacionar em segurança", informou Pedro Cepeda.

Na apresentação oficial do evento foi deixado também um agradecimento à população, pelos constrangimentos que possa advir da realização do mesmo. Contudo, Isabel Guedes, presidente da Junta de Freguesia de Eja, assegurou que a população está "grata". "É com muito agrado que vemos este campeonato ser realizado cá. A população da freguesia fica grata. Ficamos felizes de ver gente a visitar-nos depois deste evento", referiu a autarca.

Expectativas elevadas

Manuel Leite e Lino Araújo são dois atletas que vão participar nas provas de Entre-os-Rios. Ambos repetentes na competição, vão com expectativas elevadas e em busca de vitórias.

"Já competi aqui mais do que uma vez, e em 2019 consegui vencer e espero conseguir vencer novamente este ano", contou o piloto Manuel Leite, destacando a qualidade da pista. "Existe ondulação o que torna tudo mais interessante e a pista é bastante rápida, coisa que todos gostamos", acrescentou.

Lino Araújo também regressa à competição pela terceira vez e também vem "para ganhar". Destacou também ele "as ótimas condições" da pista. "Vai ter muito público, o que é habitual e vai ser muito bom".