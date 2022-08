Vigília convocada nas redes sociais contra perigo na A4

Morte de homem de 32 anos num acesso à autoestrada leva a pedido de medidas.

Um grupo de cidadãos está a mobilizar-se para, esta terça-feira, às 21.30 horas, realizar uma vigília junto à saída da autoestrada A4, em Penafiel, para alertar para a necessidade de uma intervenção no local que, no domingo, foi palco de mais um acidente, fatal para um homem de 32 anos.

A ideia surgiu num grupo privado de amigos motociclistas, mas rapidamente ganhou dimensão nas redes sociais. "A intenção é fazer uma vigília para alertar para a necessidade extrema de se fazer ali uma intervenção. É um problema que se arrasta há anos, que ainda não teve solução e o que as pessoas querem é que algo seja feito", contou ao JN um dos elementos do grupo.

Câmara volta a reclamar

A necessidade de uma rotunda na saída da A4 Penafiel Norte, na intersecção com a variante à EN106, que liga Penafiel a Lousada, é reclamada há vários anos pela autarquia que, após o trágico acidente de domingo, voltou a insistir com o Governo e com a empresa Infraestruturas de Portugal (IP) para uma intervenção que possa reduzir a sinistralidade numa zona muito sensível, onde se têm registado muitos acidentes.

"Não podemos andar a empurrar sistematicamente este assunto. Se os organismos nacionais não podem, não se interessam ou não têm condições para resolver o problema, que nos deixem intervir e fazer a rotunda", defendeu Antonino de Sousa, presidente da Câmara, manifestando a disponibilidade da autarquia (já o tinha feito em julho ao vice-presidente da IP) em assumir os custos da obra.