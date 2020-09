Violenta colisão faz cinco feridos em Penafiel, dois com gravidade

Mónica Ferreira Hoje às 00:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma violenta colisão entre dois veículos, na EN 106, nas Termas de S. Vicente, no concelho de Penafiel, provocou esta terça-feira cinco feridos, dois dos quais com gravidade.

O acidente aconteceu cerca das 23.20 horas na estrada que liga a cidade de Penafiel a Entre-os-Rios e envolveu dois veículos ligeiros de passageiros. Do acidente resultaram cinco feridos, dois dos quais com gravidade. Três dos ocupantes das viaturas ficaram encarcerados, tendo de ser retirados pelos bombeiros.

Os feridos foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios - que mobilizaram para o local um total de oito viaturas e 22 elementos e estão a ser apoiados por elementos da corporação de Paço de Sousa - e por uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa.