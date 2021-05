Violento despiste mata mulher em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 12:20 Facebook

Uma mulher com cerca de 45 anos morreu na sequência de um violento despiste, ocorrido na manhã desta segunda-feira, em São Martinho de Recesinhos, no concelho de Penafiel.

Ao que foi possível apurar, a viatura conduzida pela mulher seguia na EN 211, em São Martinho, quando entrou em despiste, embatendo violentamente no muro de uma habitação e num poste de eletricidade e caindo a um campo.

À chegada dos Bombeiros Voluntários de Penafiel, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. Foram iniciadas manobras de reanimação com o apoio da equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, mas a mulher não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado no local.