"Do lado de fora": o teatro como uma arma na luta contra a exclusão social

Sem-abrigo e outras pessoas em situação de vulnerabilidade criam companhia "Do lado de fora". Representam as próprias histórias e são fonte de inspiração.

Foi a representação, como atividade ocupacional, que os uniu, na busca pela desejada integração social. Mas findo o projeto, no Porto, a relação manteve-se e decidiram criar a sua própria companhia de teatro. Assim nasceu a "Do lado de fora", com pessoas que, na sua maioria, estão em situação de sem-abrigo e de exclusão social, e que levam para o palco histórias de vida retratadas pelos próprios.

Depois de amanhã, a peça "É!" sobe ao palco improvisado do café "Chá com Afetos", da Betel, instituição que ajuda a refazer vidas, nomeadamente de dependentes de álcool, drogas e de sem-abrigo, com a intenção de que o espetáculo sirva de "inspiração".