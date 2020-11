Escola de Moda do Porto e plataforma de vendas juntas na luta contra o desperdício têxtil

Hoje às 19:00 Facebook

A Escola de Moda do Porto e a MyCloma, plataforma de vendas online de roupa em segunda mão, aliaram-se num projeto solidário para combater o desperdício têxtil e promover a sustentabilidade no mundo da moda.

Um grupo de estudantes do terceiro ano do curso profissional Design de Moda aceitou dar luz à criatividade e produzir uma criação de peças de upcycling - processo que se foca no reaproveitamento de objetos antigos que vão para o lixo e são transformados em novos. Na prática, este projeto irá analisar os produtos, desmontá-los e transformá-los em novas peças de roupa exclusivas e personalizadas.

A MyCloma é uma plataforma de venda online de roupa em segunda mão que tem como missão "mudar mentalidades e acabar com o preconceito em relação à roupa em segunda mão", lê-se no site oficial da marca. Esta iniciativa entre as duas entidades enquadra-se assim na promoção de contacto direto e trabalho colaborativo com empresas portuguesas, garantida pelo estabelecimento de ensino aos estudantes.

Citada pela Câmara do Porto, a diretora da Escola de Moda do Porto, Matilde Rocha, assumiu que está "muito orgulhosa do caminho que a EMP tem vindo a trilhar no ensino da moda, não só na dotação dos alunos de uma maior consciência ambiental, como também na sua constante aproximação à realidade empresarial que os espera após a conclusão dos estudos".

As receitas produzidas na venda online destas peças de roupa desenvolvidades pelos estudantes de moda serão atribuídas a uma instituição de solidariedade social.

"Ter a possibilidade de lançar um projeto com a EMP que tem por base a criação de peças de autor através de desperdício têxtil é algo que vemos quase como o nascer de uma nova marca. Este é um projeto estratégico e da maior importância para nós", revela, Ana Monteiro, fundadora da MyCloma, à autarquia.